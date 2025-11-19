元木大介氏、「激ヤセ」でXLからSサイズに 本人「体調悪い時ない」、それでもファン心配「何かの病気では」

プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（53）の「激ヤセ」に、インターネット上で野球ファンから心配する声が上がっている。

「俺は今まで食いすぎていた」

元木氏は、2025年11月17日にユーチューブを更新し、「【激ヤセ！】レッドカーペットでも話題に」などのタイトルで、現在の食生活などを明かした。

現役時代、巨人でプレーした元木氏は、「クセ者」の愛称で人気を博した。現役引退後は、タレントとして活動していたが、19年に古巣・巨人のコーチに就任した。

23年オフに巨人を退団し、解説者として野球に携わりながら、タレントとしても活動している。

ここ最近、インターネット上で「激ヤセ」が話題となっている元木氏。コーチをやめてから、健康のためにダイエットを始め、体重は20キロほど減ったという。

20キロものダイエットに成功した元木氏は、「（体重は）もう増えない。もう食えない」と切り出し、ダイエット中の食生活に言及した。

「一般の方は、どれくらい食べられるか分からないけど、俺が今まで食いすぎていたから。現役の時から。それで（現役を）やめてちょっとしてからも。運動もしないのに、食べてばっかり、飲んでばっかりしていた。不摂生な生活をしていた。今はちゃんとまともに。人生で1番まともに生きている感じがする。（酒を）飲みにもいかないし」

そして、「体調が悪い時はない」とし、こう続けた。