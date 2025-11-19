【大リーグ】元アジア最多本塁打チュ・シンス、「イチローに続くか」殿堂入りに韓国メディア期待...「こんな韓国人大リーガーいなかった」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年11月18日、元大リーガーのチュ・シンス氏（43）の特集記事を組み、チュ氏の米国野球殿堂入りに大きな期待を寄せた。

全米野球記者協会（BBWAA）は18日（日本時間）、 26年の殿堂入りの新候補12人を発表。大リーグで16年間プレーしたチュ氏が、韓国出身の大リーガーとして初めて候補に入った。

殿堂入りは、大リーグで10年以上プレーし、引退から5年が経過した元選手らが対象となる。BBWAAの会員による投票で、得票率75％以上で殿堂入りが決定する。

候補者の資格は最大で10年間継続する。得票率が5％以上で翌年も対象となり、5％未満ならば翌年、候補資格を喪失する。

日本出身の大リーガーとして、イチロー氏（52）が資格取得1年目の25年に、得票率99.7%でアジア人として初めて殿堂入りを果たした。

これまで、多くの韓国出身大リーガーが誕生したが、殿堂入りの候補に挙がった選手はひとりもいない。韓国人初の大リーガーで、アジア人最多の124勝をマークしたパク・チャンホ氏（52）さえも候補に挙がらなかった。

「スポーツ朝鮮」はチュ氏の「快挙」を、「こんな韓国人はいなかった 史上初のチュ・シンス、イチローの道を歩めるか...殿堂入り候補の栄誉」とのタイトルで報じた。

記事では「『コリアン特急』パク・チャンホも享受できなかった栄光」とし、こう続けた。