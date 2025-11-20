「ブランチ」リポーター松元絵里花「ダイエットやめます！！」で7kg減...驚きのビフォー＆アフター

「王様のブランチ」（TBS系）にリポーターとして出演しているモデル・タレントの松元絵里花さん（29）が、2025年11月18日にインスタグラムを更新。7キロの減量に成功したことを明かした。

「やっと自信を持てる体を手に入れられた」

松元さんはインスタグラムで、「実は、、、ここ4.5年で地道に7kg落としてました」と切り出し、こう明かした。

「若い頃から痩せづらい体質で、常に自分の体型がコンプレックスで無理なダイエットを繰り返してより太りやすい体質になっていってた 食べなくても、運動しまくっても、ぜーんぜん痩せない。それがストレスでまた太る。の悪循環」

そこで「ダイエットやめます！！ 宣言をしました（勝手に）」。少量でも好きなものを食べ、毎日の運動をやめてストレッチやピラティスに変えた。

松元さんは「細かい意識は他にも色々あるけど、大まかにはこのくらいの変化で7kg減って 今では太りづらい体質に変化した気がする！」とつづった。

投稿では、過去から現在の写真をまとめた動画も添えた。減量前の写真も公開し、「自撮りでごまかして現実逃避してました」と赤裸々に明かした。

今では「やっと自信を持てる体を手に入れられた」「体のラインが出る服も着れて、ファッションがまた楽しめるようになりました」といい、ピラティスのインストラクターを目指して勉強しているとも語った。