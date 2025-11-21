ティラミスW杯、日本人パティシエが「世界一」に　「本場イタリア越え」快挙にX称賛「誇らしい」

イタリア発祥のデザート「ティラミス」のワールドカップがローマで開催され、日本の女性パティシエが優勝した。本場での快挙にXでは「凄いですね！」などと驚きが広がっている。

「味噌汁コンテストでアメリカ人優勝みたいなもの」

イタリア政府公認の製菓・ジェラート・チョコレート国際連盟「FIPGC」が主催し、2025年11月7日にローマで「プロフェッショナル・ティラミス世界選手権」（The World Trophy of Professional Tiramisù）を開催していた。

現地メディア「Corriere Della Sera」がウェブ記事で報じたところによると、大会は10か国からパティシエが出場し、2時間で作る2種類のティラミスで審査が行われた。1つは伝統的な材料のみの「クラシック」、もう1つは一部指定の材料を用いて創意工夫できる「イノベーティブ」タイプだという。

優勝したのは日本代表のパティシエ・オカダアヤさんで、シロップ漬けチェリーで飾られたグランドピアノ型のティラミスを披露していた。2位はイタリア、3位はモロッコだった。

オカダさんの活躍は日本のXユーザーの間でも拡散され、「まさかティラミス世界大会で本場イタリア越えの優勝とは...！」「味噌汁コンテストでアメリカ人優勝みたいなもの」「凄いですね！誇らしい」「世界一のティラミス、食べてみたいねぇ おめでとうございます」などと称えられている。