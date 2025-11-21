小泉進次郎防衛相、維新議員から新たな「あだ名」提案されるも...苦笑で却下　「ほかの選択肢のニックネームを」

小泉進次郎防衛相が、2025年11月20日の参院外交防衛委員会で、元神奈川県知事の日本維新の会・松沢成文氏から新たな「あだ名」を提案される場面があった。これがSNSで注目を集めている。

「現場主義というのは私も一貫して持っております」

松沢氏は、小泉氏に尖閣諸島の現場視察をしてほしいと訴えるなかで、「お米担当で農水大臣をやっていたときは、『こめじろう』という名前が付きましたね、あだ名が」とし、

「今度は『しまじろう』になってくださいよ」

と呼びかけた。

続けて、「日本の離島で危ないところはたくさんあるんです。そういうところに今まで大臣は来なかったけれども、『本当に来た』『行動力すごい』と、『しまじろう』というあだ名が付くぐらい、尖閣の現場の視察をお願いしたい」と訴えた。

小泉氏は「しまじろう」のあだ名に苦笑しながら、「もう少しほかの選択肢のニックネームを考えていただければと思いますけれども」と話した。

視察については、「現場を見る重要性、現場主義というのは私も一貫して持っております」としつつ、「尖閣諸島の視察については、現時点で具体的な予定はありませんが、政府の立場に基づいて適切に判断してまいります」と回答した。

この一連のやり取りにXでは、「正直おもろい」「しまじろう拒否は草 でも気持ちはわかるｗ」といった声が寄せられている。

松沢氏は20日、自身のインスタグラムに、「進次郎は、米次郎から島次郎になれ！」「防衛大臣としても、あの『しまじろう』のような国民的アイドルになれるか？ 正念場だ！」として、小泉氏への質疑について報告している。