大谷翔平の元同僚...エンゼルス・アデル、恋人にプロポーズ成功！　肩寄せ合いラブラブ2ショット

米大リーグで活躍する大谷翔平選手がロサンゼルス・エンゼルスに所属していた時のチームメート、ジョー・アデル選手（26）が2025年11月19日、自身のインスタグラムを更新。婚約を明かすとともに、婚約者との2ショットを披露した。

膝をつきプロポーズ

アデル選手は「Fiancee I'm still shaking! Can't wait to marry my best friend and the love of my life!」（編訳：まだ震えてる！ 最高の友人であり、最愛の人との結婚が待ちきれない）とつづり、婚約者との仲睦まじい2ショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真の2枚目では、アデル選手はグレーのシャツを羽織り、黒いトップスとパンツを着用。婚約者は白いノースリーブにブラウンのセットアップというコーデ。白い花で飾られた丸いアーチをバックに、婚約者は指輪を見せるように手を前に出している。腰にはアデル選手の手が添えられ、2人は肩を寄せ合い、笑顔をみせていた。

3枚目では、アデル選手が膝をつき、目の前の婚約者の指に指輪をはめる様子を披露していた。なお、別の投稿では、その様子をとらえた動画も公開されている。