契約更改「保留」話題の巨人・山瀬慎之助、期待のプロスペクトだが　1軍定着の壁は厚く、厳しい正捕手争い

2025年オフシーズン、巨人・山瀬慎之助（24）が出場機会を求めて契約更改で保留したことが、大きな反響を呼んでいる。

「甲斐と岸田がいるうちはなかなかチャンスが巡ってこない」

山瀬は強肩に定評がある捕手で、プロ6年目の今季は課題の打撃でもイースタンリーグで100試合に出場して打率.302の好成績をマークした。将来を嘱望されるプロスペクト（若手有望株）だが、1軍は1試合出場のみだった。

10月1日の中日戦（東京ドーム）に「8番・捕手」でスタメン出場し、初回１死一、二塁の好機で左前適時打を放った。守備でも好リードで投手陣を引っ張り、5－2で快勝した。

将来の正捕手として期待が大きい山瀬だが、1軍定着の壁は厚い。

昨オフにFAでソフトバンクから加入した甲斐拓也、侍ジャパンに選出された岸田行倫に加え、大城卓三、小林誠司が控えている。一部メディアの報道によると、山瀬は1軍で試合出場できる機会を求めて球団と話し合い、他球団移籍についても言及したという。

スポーツ紙記者は「巨人とすれば、他球団に移籍という決断はなかなかできない。捕手としての能力を高く評価していますし、ファームで鍛え上げて攻守で力をつけている選手ですから。一方で、山瀬の気持ちもわかります。捕手は経験値が重視されるポジションなので、甲斐と岸田がいるうちはなかなかチャンスが巡ってこない。プロで6年間やってきて、1軍の出場機会が少ない現状に焦りを感じているでしょう」と語る。

同学年の佐々木朗希（ドジャース）、宮城大弥、紅林弘太郎（オリックス）、及川雅貴（阪神）、岡林勇希（中日）は球界を代表する選手として活躍している。山瀬も1軍の舞台で輝きたい気持ちは強いだろう。

来年も巨人でプレーするのか。巨人の球団フロントの判断が注目される。

（中町顕吾）