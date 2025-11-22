J-CAST ニュース

姿を消していたフワちゃん復帰、「月2万円オフィス」から両国国技館へ　「プロレス一択」宣言の本気度

2025.11.22 17:00
エンタメ班
   やす子さんへの暴言から15か月。かつて時の人だったフワちゃんが劇的な逆転に賭けようとしている。

教科書に掲載予定だった写真も取りやめに

   フワちゃんは2024年8月4日、自身のXで放たれた言葉によって、キャリアの歯車が狂う。レギュラーを務めていたラジオ番組「オールナイトニッポン0」（ニッポン放送）は即座に放送休止となり降板。Googleをはじめ彼女を広告で起用していた主要スポンサーが次々とCMを非公開とした。

   さらに衝撃だったのが、2025年春から使われる中学の技術・家庭教科書に掲載予定だった彼女の写真が削除されることになったこと。「衣服のはたらき」を紹介するページで「自分らしさや個性をあらわす例」として、ハロウィーンの仮装をする子どもたちとともにフワちゃんの写真が採用されていたが、発行元の開隆堂出版（東京都）は文部科学省に訂正申請し、削除が決まった。

   仕事を失ったフワちゃんは、東京・渋谷の事務所から、神奈川県内の月額2万円弱の格安レンタルオフィスへ移転したという報道があったほどに追い込まれた。

   もちろんというべきか、テレビからも姿を消した。当初、出演が予定されていた特番「有吉の夏休み2024 密着77時間in Hawaii」（フジテレビ系）では、騒動から1か月後の放送直前にフワちゃんの出演場面を全カットすると決定。映像のみならず音声まで完全に削除され、スタッフの編集技術によって「存在しなかったこと」にされた。

プロレスラーとして再起をかけるフワちゃん
