高市早苗首相がG20行きでポロリ...「安物の服」なら「なめられます」　「マウント取れる服」めぐり議論

高市早苗首相が2025年11月21日、南アフリカのヨハネスブルクで開かれる20カ国・地域首脳会議（G20サミット）に際しての思いをXに投稿し、その内容が議論を呼んでいる。

「『安物に見えない服』『なめられない服』を選ぶことに数時間を費やしました」

高市氏は21日夜、Xに「G20ヨハネスブルグ・サミットに向かう道中です」と投稿。「昨日は、午前中の日程を空けてもらって出張用荷物のパッキングをしましたが、悩みに悩んで凄く時間がかかったのが、洋服選び......」とつづった。

背景には、「去る11月14日の参議院予算委員会における安藤裕参議院議員の御発言が、頭の中でグルグル」との思いがあった。

安藤氏は予算委で、「これから、高市総理はじめ各閣僚の皆さんも、世界各国のトップと交渉しなくてはなりません。そのときに、できれば日本最高の生地を使って、日本最高の職人さんが作った服でしっかりと外交交渉してもらいたいんですよ。安物の服で対応していたらなめられます」と高市氏に忠告していた。

高市氏は今回、「私は日本最高の生地を使った服や日本最高の職人さんが作った服は持っていませんが、安藤議員の御指摘は一理ある気がして、クリーニングから戻ってきた服の中から、『安物に見えない服』『なめられない服』を選ぶことに数時間を費やしました」と明かした。

「結局、手持ちが少なく、皆様が見慣れたジャケットとワンピースの組み合わせで荷作りを終えましたが...。外交交渉でマウント取れる服、無理をしてでも買わなくてはいかんかもなぁ」と率直な思いを明かしている。