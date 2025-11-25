なぜ那須川天心は負けたのか、識者が指摘する「公開採点の妙」...井上陣営は「考えていたファイトプランで押し切れた」

プロボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦が2025年11月24日、トヨタアリーナ東京で行われ、同級2位・井上拓真（大橋、29）が、同級1位・那須川天心（帝拳、27）を3－0の判定で破り王座を奪取した。

試合は、那須川が立ち上がりにスピードを駆使して主導権を握った。3回から井上がプレスを強め距離を縮めていった。4回以降も井上が那須川を追いかける展開となった。

井上は中盤戦を支配し、ポイントで劣勢に立った那須川は終盤、カウンターで応戦するも及ばず。勝負は判定までもつれ、3－0で井上が勝利した。2人のジャッジが4ポイント差、残りの1人が6ポイント差で井上を支持した。

那須川はボクシング転向後、8戦目にして初黒星を喫した。

元キックボクシングの「神童」が臨んだ初のボクシング世界タイトルマッチ。プロモーターとして多くの世界王者を育てたTMKジムの金平桂一郎会長（60）は、「今回、公開採点が採用されましたが、これがひとつのポイントだったと感じます。公開採点システムという、ルールの妙を感じました」との見解を示し、タイトル戦を独自の視点で分析した。

今回のタイトルマッチでは、公開採点が採用された。4回と8回の終了時に、それぞれ採点が公開されるルールだ。

4回終了時点での採点は、3ジャッジすべてが38－38の同点。8回終了時点では、2人のジャッジが、それぞれ77－75、78－74で井上を支持し、残る1人は76－76の同点とした。