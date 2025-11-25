超豪華な巨人OBが終結...松井秀喜、清原和博、高橋由伸　元木大介がイベントの「楽屋」オフショット公開

プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（53）が2025年11月23日、自身のインスタグラムを更新。西武、巨人、オリックスで活躍した清原和博さん（58）、巨人では監督もつとめた野球解説者の高橋由伸さん（50）、巨人などで活躍した松井秀喜さん（51）らが一堂にそろう超豪華ショットを公開した。

「イベントも楽屋も楽しかった」

この日は東京ドームで、巨人OBが集うイベント「ジャイアンツ・ファンフェスタ"延長戦"～2002年優勝メンバー同窓会～」があった。

このイベントに参加した元木さんは、「後夜祭ありがとうございました！！」といい、清原さんや高橋さん、松井さんらとテーブルを囲む集合写真を投稿した。

元木さんは「久しぶりにみんなと集まれて、イベントも楽屋も楽しかった」「皆さんお疲れ様でした」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち2枚目では、松井さん、元木さん、高橋さんの3ショット。3枚目では、清原さんと元木さんの2ショットで、肩を寄せ合い、笑顔をみせていた。

この投稿には、「わぁ～！凄いメンバー」「大スター達が集結してる！」「最強のメンバー」「胸熱です」「豪華すぎる」といったコメントが寄せられていた。