木村拓哉が目黒蓮に明かした「人生最大の分岐点」　真剣に聞く目黒にファン悲鳴「本当にやめて」のワケ

俳優の木村拓哉さん（53）が2025年11月24日放送のバラエティー特番「ウルトラタクシー」（TBS系）に出演し、アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮さん（28）に対して、人生の「分岐点」を話す場面があった。

その内容に視聴者からは「複雑な心境」などと悲鳴も上がっている。

「家族を得たというのが最大の分岐点かも知れない」

番組の終盤に、木村さんと目黒さんがサシ飲みしながら「人生の分岐点だったと思う出来事は？」というテーマで話す場面があった。木村さんは17歳で演出家・蜷川幸雄さんの舞台に立ったとし、芸能界入りした頃と比べて「拍手してもらうことがこんなスゴいことなんだって、初めて線路がガッチャンって変わった感じ」と心境の変化を明かした。

続けて94年放送の出演ドラマ「若者のすべて」（フジテレビ系）を振り返り、共演者の萩原聖人さんから「役者なのは自分1人だけなんで、あとはタレント」との発言があったとした。当時は険悪の仲だったというが、木村さんは「そういう現場を経験して、よりエンジンの回転数が上がった」と感謝。一方、私生活について次のように話す一幕も。

「でもなんだかんだ、やっぱあれじゃないですか、家族を得たというのが最大の分岐点かも知れない」

目黒さんは真剣な表情で聞き、「そういった意味でも色々な人としての経験をされて」とコメント。木村さんは「まぁちょっと...特殊ですけどね。自分の場合は」と応じた。木村さんは28歳だった2000年にSMAPとして活動しながら歌手・工藤静香さんと結婚し、現在では娘が2人いる。

放送を受けてXでは「キムタクにこんなん言われたら、めめも余計に結婚したくなっちゃうやん......」「本当にすごく刺さった表情してたよ...」「覚悟決まってしまうから本当にやめてください」「まだ、まだ、まだ待ってくれ まだ、『みんなの目黒蓮』でいてくれ」「複雑な心境」といった声が広がり、アイドルの結婚に対するファン心がうかがえるようだった。