J-CAST ニュース

那須川天心は「ちょっとなめていた」、元世界王者が見解　井上拓真は相当の気合だが...「那須川は余裕の顔だった」

2025.11.26 16:43
スポーツ班
   プロボクシングの元WBA世界ライトフライ級王者・渡嘉敷勝男氏（65）が、2025年11月25日に公開された元世界王者・竹原慎二氏のユーチューブ動画「竹原テレビ」に出演し、プロ初黒星を喫した那須川天心（帝拳、27）に対して「ちょっとなめていたところがあった」との見解を示した。

  • 世界戦で対戦した那須川、井上（井上インスタグラムより）
「井上はリングに上がってきた時の顔が、ものすごく良かった」

   WBC世界バンタム級王座決定戦が24日にトヨタアリーナ東京で行われ、同級1位・那須川は、同級2位・井上拓真（大橋、29）に0－3の判定負けを喫した。

   キックボクシングからボクシング転向後、8戦目にして初黒星となった。

   試合は序盤、那須川が持ち前のハンドスピードで主導権を握り、好スタートを切った。スピードを生かして距離を取る那須川に対し、井上は3回から距離を詰めて攻撃。これに対して那須川は受け身となり、井上が中盤戦を支配した。

   終盤に入っても井上の手数は減らず、那須川は劣勢に立たされた。勝負は判定にもつれ、2人のジャッジが4ポイント差、残るひとりが6ポイント差で井上を支持した。

   試合をテレビ観戦した渡嘉敷氏は、「（井上は）今回、相当気合が入っていた。リングに上がってきた時の顔が、ものすごく良かった」とする一方で、入場時の那須川に関しては、次のように評した。

   「天心選手は（リングに）上がってきた時、余裕の顔だった。『俺が勝つよ。勝つのが俺の人生なんだよ』と、そういう先入観があったのではないか。ちょっとなめていたところがあったかなという」

   今回の王座決定戦は、試合途中に採点が公開される公開採点ルールが採用された。4回終了時と、8回終了時にそれぞれ3ジャッジの採点が公表された。

「那須川は攻撃パターンがワンパターンだった」
WBC
プロボクシング
井上尚弥
井上拓真
那須川天心
