辻希美、娘・希空の18歳の誕生日を祝福「自分の娘が成人だなんて」　「いつか一緒に仕事出来る日を楽しみに」

タレントの辻希美さんが2025年11月26日にブログとインスタグラムを更新し、長女でインフルエンサーの希空さんの18歳の誕生日を祝福した。

「沢山泣いた事もありました」

辻さんは26日に日付が変わった直後の更新で、「11月26日...希空が18歳のお誕生日を迎えました」と報告し、希空さんとカフェで撮影したツーショット写真を公開した。

誕生日にあたり、辻さんは「18歳...成人だね 18年前の今日、希空が私をママにしてくれた日」と感慨深そうにつづり、「18年という月日...正直、、、長かったです」と振り返った。

20歳で希空さんを出産した辻さんは、「初めての事だらけで右も左もわからず世間からは色々と言われてしまう事もあり沢山泣いた事もありました」と明かしつつ、「でも希空が私を母にしてくれて強くしてくれて頑張って来れたと思います！！ありがとう」と感謝。

また、いまは希空さんと「友達のような関係性」になったという。「ぶつかる事もあるけど、そんな時間も希空と買い物行ったりご飯行ったりどんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せでママにとって嬉しい時間です」と言葉を贈った。

さらに「最近は仕事が忙しかったりして会えないこともたたあるけど本当に毎日頑張ってる希空を見て感心してるよ」「いつか一緒に仕事出来る日を楽しみにしています」と呼びかけ、「ママをママにしてくれてありがとう 産まれてきてくれて本当にありがとう 心から感謝しています」とつづった。

また、最後には、「はぁ～自分の娘が成人だなんて...不思議...」「希空18歳のお誕生日おめでとう」とつづっていた。