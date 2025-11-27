【巨人】どうなる松本剛「FA補償」、識者がプロテクト28選手を予想...日本ハムが欲しいのは「二遊間」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月26日にユーチューブを更新し、日本ハムからフリーエージェント（FA）権を行使して巨人に移籍した松本剛外野手（32）に伴うFA補償に言及し、28人のプロテクト選手を独自予想した。

「過去の例からすると坂本勇人はプロテクトしないと」

巨人は26日、日本ハムからFA権を行使した松本剛外野手（32）を獲得したことを発表した。スポーツ紙によると、松本の今季年俸は1億1000万円（金額は推定）で、人的、金銭補償が伴うBランクの選手とみられる。

規約では、Aランク、Bランクの選手がFA移籍した場合、旧所属球団は移籍先の球団に対して人的補償、または金銭での補償を求めることが定められている。

日本ハムが人的補償を選択した場合、巨人がプロテクトした28選手以外の選手を獲得することができる。

日本ハムのOBでもある高木氏は、FA補償に関して「人的補償は駆け引きがある。相手球団が考えていることとか、どこがほしいのかなどの読み合いがある。だけど、『とりあえず取っておけ』みたいなところもある。そういう意味では怖い」と解説した。

スタッフから坂本勇人内野手（36）のプロテクトについて問われると、次のように自身の見解を示した。

「過去の例からするとプロテクトしないと。キャリアに傷がつくというか、あれだけの選手だから。まず新庄監督が手を出すとは思えない。思えないが、やはりプロテクトは一応するよ。プロテクトしないとだめでしょう。外れていても取るという失礼なことは、おそらく新庄（剛志）監督はしないはず。だけど、万が一のことがあるから。丸（佳浩）もそうだよ」