「夢じゃないよね」、西川遥輝「日本ハム復帰」報道にファン歓喜...「早く入団会見やってくれぇ」

プロ野球日本ハムが、ヤクルトを戦力外となっていた西川遥輝外野手（33）を獲得する。複数のスポーツ紙が2025年11月28日に報じた。

報道によると、来週にも正式に発表されるという。日本ハム移籍が決まれば、5年ぶりの古巣復帰となる。

「日ハム復帰で嬉しすぎて失神しそう」

智辯学園和歌山高校出身の西川は、10年のドラフト会議で日本ハムから2位で指名され入団した。

12年に1軍デビューを果たし、14年にレギュラーの座を獲得した。日本ハムでは21年までプレーし、4度の盗塁王に輝いた。

21年オフに自由契約となり、楽天に移籍。楽天では2年間プレーするも、23年は35試合の出場にとどまった。同年オフにヤクルトに移籍し、25年9月に戦力外を通告された。

33歳ベテランの古巣復帰報道は、インターネット上で大きな話題となり、西川関連のワードがトレンド入りした。

SNSでは、「おかえり西川遥輝！」「まさかノンテンダーで放出して獲得報道出るとは思ってなかった」「夢じゃないよね」「早く入団会見やってくれぇ」「日ハム復帰で嬉しすぎて失神しそう」「またパリーグで西川遥輝みれるんか！！」「５年振り日ハム‼︎ 朝からビックリ」などの声が寄せられた。

西川の今シーズンは、49試合に出場して打率.174、6打点、1盗塁、本塁打ゼロだった。プロ通算成績は、打率.271、63本塁打、452打点、343盗塁。