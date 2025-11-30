コメ高騰で外食チェーンの値上げ止まらない　消費者が取るべき「最強の防御策」は...FPが解説

日本の家庭や外食産業を直撃する「コメ高騰」のニュースが続いている。

スーパーでのコメの価格上昇に加えて、日常的に利用する外食チェーンでも影響は大きい。食費への負担は増す一方だ。なぜコメの価格は上がり、外食にも波及しているのか。

家計への影響とともに、ファイナンシャルプランナー（FP）の視点を交えながら整理する。

なぜ上がる？コメ価格高騰の背景と外食への影響

近年、国内のコメ価格は、天候不順や輸入コストの上昇により高止まりしている。株式会社マーチャンダイジング・オンの「RDS-POSスーパー全国」によれば、2025年11月24日時点で、5kgあたりの店頭売価平均は約4500円と、過去10年で最も高い水準に達している。

この価格上昇の背景には、天候不順だけでは説明できない深い問題がある。近年は猛暑や長雨、台風が増えており、稲作への影響が大きい。特に、高い気温や水不足は、収穫量だけでなくコメの品質を下げてしまう。肥料や農薬、燃料の値上がりにより、農家の負担も重くなっている。

そして、スーパーでの価格上昇は、家庭の負担増につながるだけでなく、定食や牛丼、回転寿司など、コメを主原料とする外食産業にも影響を及ぼす。コメは外食チェーンにとって、不可欠な原材料だ。原価上昇分を吸収できない場合、やむを得ずメニュー価格に転嫁する必要がある。