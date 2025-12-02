「いらんこと言うんだから」オダウエダ・植田、ネットドン引きだったオズワルド・伊藤にツッコミ...フォローに称賛

お笑いコンビ・オダウエダの植田紫帆さんが2025年12月1日にXで、炎上気味だったお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介さんのポストをフォローし、話題になっている。

「正しくは好きになったことがある男でした」

発端となったのは、伊藤さんが同日にXで「結婚おめでとう一番付き合いが長い後輩！」と、後輩でお笑いコンビ・素敵じゃないかの吉野晋右さんの結婚を祝福したこと。

そのポストで公開されていた写真では、吉野さんと相方の柏木成彦さん、真ん中に吉野さんの妻と思われる女性が顔をスタンプで隠した状態で映っていたが、伊藤さんは「相方のセフレを好きになった男とは思えないくらい幸せになれ！素敵じゃないか！」とつづっていた。

なお、その後、伊藤さんはこのポストについて、「正しくは好きになったことがある男でした。吉野の奥さんをエグい勘違いさせてしまったごめんよ吉野」と釈明している。

しかし、該当のポストにXからは、「身内ノリなのかもしれないけどフォロワー20万人のアカウントでこの呟き、寒い」「人の幸せに唾吐くような汚いコメント」「そんな卑俗な情報をわざわざはさむのはどうなの...」というドン引きの声が集まっていた。

一方、植田さんは当該ポストを引用し、「んもう！！！！いらんこと言うんだから伊藤さん！！！ そんなんだから振られるんですよ！！！」とツッコミを入れ、フォローしていた。

植田さんのポストにXからは、「優しさの塊みたいな弄りでほっこり」「火の玉ストレートの正論で草」「めちゃくちゃ同意」という声が集まっていた。