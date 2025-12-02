J-CAST ニュース

【ドジャース】キム・ヘソンに再び「トレード説」、米報道に韓国メディアショック...冷徹評価に「キムが余剰戦力とは」

2025.12.02 11:55
スポーツ班
    韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2025年12月1日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、「キムが再びトレード説に巻き込まれた」と報じた。

  • キム・ヘソン選手（ドジャースインスタグラムより）
  • 日本勢3人と歓喜のシャンパンファイト（ドジャースインスタグラムより）
  • キム・ヘソン選手（ドジャースインスタグラムより）
  • 日本勢3人と歓喜のシャンパンファイト（ドジャースインスタグラムより）

今季71試合に出場して打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁

    同メディアは、米ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」（ウェブ版）が報じた内容に言及し、今オフのキムの去就について分析した。

    「ドジャース・ウェイ」は11月30日、「今オフにトレード材料として活用できる、あるいはすべきドジャース選手4人」とのタイトルで記事を展開した。

    エメ・シーハン投手（26）、ギャビン・ストーン投手（27）、リバー・ライアン投手（27）の3投手と、キムを「トレード要員」としてピックアップし、トレードを提言した。

    このような報道に対して、「スポーツ朝鮮」は「キム・ヘソンが再びトレード説に巻き込まれた」とし、「ドジャースが今オフ、打線強化のためにキム・ヘソンをトレードすべきだという主張だ」と説明した。

    キムは米国1年目の今シーズン、マイナーで開幕を迎え、5月に大リーグに昇格した。

    71試合に出場し、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録。ユーティリティプレイヤーとして、セカンド、ショート、センターのポジションをこなし、チームに貢献した。

    ポストシーズンでは、ワールドシリーズ（WS）までの全シリーズでロースター（出場選手登録枠）入りを果たした。地区シリーズ第4戦で代走、WS第7戦では延長11回にセカンドの守備に入った。いずれも途中出場で、1度も打席に立つことはなかった。

「左肩負傷でロバーツ監督の視野から遠ざかった」
