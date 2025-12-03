はじめしゃちょー、涙のプロポーズの全貌...東京タワーが見える場所で　「これから先の人生もずっと一緒に」

YouTuberのはじめしゃちょーさんが、2025年11月29日にYouTubeを更新。プロポーズの様子を公開した。

「あまりに長いので、手紙ではなくスマホに書きました」

はじめさんは8月30日、一般女性との結婚を発表。9月に公開した動画で、妻が20代前半であることなどが明かされた。

11月29日の動画では、記念に撮影していたプロポーズの動画を見返すと「けっこうキモポイントが多かった」と自虐。「皆さんの参考になれば。面白がっていただければ」として、プロポーズの様子を公開した。

はじめさんはスーツ姿で登場。東京タワーが見える屋内の場所をチョイスしたという。

妻が到着すると、はじめさんは「あまりに長いので、手紙ではなくスマホに書きました」と切り出し、用意した文章を読み始めた。

「ご存知ではあると思いますが、わたくしはじめしゃちょーには、今、とっても好きな人がおります」と読んだ時点で、はじめさんは涙声に。目頭をおさえつつ、こう続けた。

「その人は、見た目はとてもタイプで、顔は200億点。髪型は、わたくし好みのロングヘアー。髪の毛は、世界を驚愕させるほどキューティクル。人間性はのんびりしててマイペース。私より年下ではありますが、なぜか自分より包容力があります。そして、メンタルが安定してて本当にすごいです。かっこいい人です。好きなものは好き、嫌いなことは嫌いとはっきり言える。芯がしっかりとした女性で、この方には自分にないもの、柔らかさを持っている方だとお見受けしております。そして何より、死ぬほど話し合いができるところ。僕が『この人だなぁ』と思える大きなポイントです」

「今後もこの関係が続けられたら、私は『一生この女性といたいな』と思いました。たまに僕は感情的になってごめんなさい。こんなに難しい俺という人間とここまでお付き合いしてくれて本当にありがとう。これからも一緒にいたいと思うし、大切にしたいと思います」