略称ユニフォームに表記せず...スポンサー「通例では考えられない」→不払い　くふうハヤテベンチャーズ、ネーミングライツで泥沼

ウエスタン・リーグに参加するプロ野球チーム「くふうハヤテベンチャーズ静岡」（静岡市）が、球団ネーミングライツ・パートナーである、くふうカンパニーホールディングス（HD、東京都港区）と対立している。球団側は、くふうカンパニーHDによるネーミングライツ料の不払いを、くふうカンパニーHDは球団によるネーミングライツの「重要な一部契約不履行」を主張している状況だ。

「夢を信じて新たな球団に集まった若者の挑戦を阻害する行為」

くふうカンパニーHDは2025年11月28日、「ネーミングライツの重要な一部契約不履行」があったとして、球団を運営するハヤテ223に対し抗議し、「契約不履行の解消」を求めて協議をしてきたが、合意に至らなかったと報告。そのため、くふうカンパニーHDはハヤテ223 に対し、「資本業務提携契約書の解除を通知いたしました」と発表した。

また、この件による業務への影響は精査中だとしつつ、「取得している相手方の株式の帳簿価格は軽微であります」とも伝えた。

これを受け、球団は30日に公式サイトに声明を発表。「当社に債務不履行は存在せず、当社は本契約を適切に全うしております」と反論した。

一方で、くふうカンパニーHDからネーミングライツ料の支払いを受けていないと訴え、「球団名が維持された状態をシーズンを通じてご提供した後に、左記不払いのまま一方的な本契約解除の告知を受けたことに困惑しております」とした。

さらに、「このような不払いを含む一連の事態は、夢を信じて新たな球団に集まった若者の挑戦を阻害する行為であり、悲しみを禁じえません」と、くふうカンパニーHDを非難した。