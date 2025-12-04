オコエ瑠偉は「海外に行った方がいい」、識者が指摘する「野球観」...「すごくいい子」だが「日本ではどこも同じ扱いに」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年12月3日にユーチューブを更新し、巨人を電撃退団したオコエ瑠偉外野手（28）の「素顔」に言及し、「海外に行った方がいい」と提言した。

「オコエが『自由契約にしてほしい』とお願いしたと思う」

関東第一高校出身のオコエは、15年ドラフト会議で楽天から1位指名を受けて入団した。ルーキーイヤーに開幕1軍入りを果たすも、楽天ではレギュラーの座をつかむことができなかった。

22年オフに実施された現役ドラフトで巨人に指名され移籍。巨人では3年間プレーし、今シーズンは61試合に出場して打率.246、5打点、3盗塁、本塁打はゼロだった。

出場機会増を望むオコエは今オフ、球団と協議した結果、自由契約となった。スポーツ紙の報道によると、移籍先に関して今後、海外を含めて模索していくという。

高木氏は、オコエが自由契約になった経緯について、「どちらかというと、球団がそうしようとしたのではなくて、オコエが『そうしてほしい』とお願いしたと思う。それを球団が聞き入れた。聞き入れる中には、戦力としてあまり期待していない。その肌感覚はあったのかな」と分析した。

オコエが楽天に入団した15年のキャンプで、解説者としてオコエを取材したという高木氏。大きな声でしっかりとあいさつする選手だったと振り返り、「オコエはすごくいい子」と、当時の印象を語った。

そして、オコエの性格を考慮した上で、去就について言及した。