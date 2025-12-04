【ブレイキングダウン】格闘技でも荒れる日中関係、「朝倉未来は雑魚」「民度の低いやつら」...中国選手「挑発」に溝口COOブチ切れ

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）のオーディションで、日中対抗戦メンバーによる大乱闘が起こった。

朝倉「中国のグループがめっちゃ強い」

同団体のCEOを務める格闘家・朝倉未来（33）が、2025年12月3日にユーチューブを更新し、「BreakingDown18」（12月14日）のオーディションの模様を公開した。

動画の中で、朝倉は中国で活躍する格闘技選手から売り込みがあったことを明かし、「BreakingDown18」で日中対抗戦を行うことを発表。「今回、中国のグループがめっちゃ強くて、ブレイキングダウンも最高戦力で行きたい」と意気込みを語った。

「BreakingDown18」で行われるのは、5対5の対抗戦だ。

中国代表の5選手は、事前に過去のブレイキングダウンのオーディションや試合の映像を確認した。

映像を見た選手らは挑発的な口調で、「ブレイキングダウンは中国でも人気。日本の汚点だろ」「俺たちは中国だけじゃない。世界でもトップクラス」「マナーも知らないただのチンピラには酷な話」「底辺のなれ合い」「シェンロンは昆虫」「朝倉未来は、どうせ雑魚でしょ」などと、言いたい放題だった。