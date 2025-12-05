岸田文雄元首相がカナダのトルドー前首相とランチ　有名すぎる「パートナー」にネット驚愕

岸田文雄元首相が2025年12月4日、来日中のカナダのジャスティン・トルドー前首相との昼食を報告した。SNSでは、トルドー氏の「パートナー」に注目が集まっている。

「パートナーって ケイティーペリーやないか」

岸田氏は、「カナダのトルドー前首相(@JustinTrudeau)がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました」として、岸田氏と妻の裕子さん、トルドー氏とそのパートナーの4人で並んだ写真を公開した。

トルドー氏について「総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には『日加アクションプラン』の策定など、二国間関係強化に共に汗をかいた仲です」とつづり、「こうして交友を続けられていることを嬉しく思います」としている。

SNSでは、トルドー氏のパートナーが歌手のケイティ・ペリーさんだったことに驚きの声が上がった。

「パートナーめちゃくちゃ大物歌手」

「マジでKaty Perryだ」

岸田氏は続く投稿で、トルドー氏と握手を交わすツーショット写真を公開し「トルドー首相はG7広島サミット時、公式行事に加え、原爆資料館を別途訪問いただきましたこと、今でも心に強く残っています」とコメント。

「カナダは政治、安全保障、経済、文化などあらゆる分野で、日本にとり極めて重要なパートナーです。引き続き日本・カナダの友好・協力に尽力して参ります」とつづった。