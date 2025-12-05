飛行機で隣になった女性に「とてもとても恋を」「是非もう一度」　32歳芸人の呼びかけにドン引き...「恐怖すぎる」

お笑いコンビ「ゴエモン」のだいじゅさん（32）が2025年12月3日にXで、飛行機でたまたま隣に乗り合わせた女性に「とてもとても恋をした」として、再会したいと呼びかける投稿をした。これに、応援する声が一部で寄せられる一方、恐怖を感じるといった声も相次いでいる。

芸人仲間がエール「心当たりある子がいれば是非」

だいじゅさんは、芸人仲間とユニバーサル・スタジオ・北京で撮影したとみられる写真とともに「会いたい人がいます」と投稿。詳細をつづった画像も添付した。

その画像によると、だいじゅさんは11月上旬、北京旅行に行く飛行機でその女性と隣に乗り合わせ、「ひょんなことから少し喋りました」という。女性が話した行先や旅の目的から、「その行動的な部分をとても魅力的だなと感じました」と明かした。

さらに、「会話してるときの節々の言葉遣いで本当に謙虚で良い子なんだと思いました」「なにより僕の言ったことでめちゃくちゃ笑ってくれる」と振り返り、「そんなあなたにとてもとても恋をしました」と告白した。

女性について「眼鏡をかけていて綺麗な長髪の素敵女性だったこと以外なんの情報もありません」とし、「是非もう一度会ってみたいです」と呼びかけた。

この投稿にお笑いコンビ「バッテリィズ」のエースさんは、「2泊3日の旅行中ずっと言ってました！！本当に再会してほしいです！！」と明かし、「みなさん心当たりある子がいれば是非教えてあげてください！！」と呼びかけ、だいじゅさんにエールを送った。

こういった声がある一方で、違った受け止め方をする人の方が多いようだ。「相手が好意を持っていなかったらめちゃくちゃ怖くね？」「第三者目線でもトラウマなりそうなるくらい怖い」「脈あったら飛行機の中で向こうから連絡先交換の提案されてるって」「隣居合わせて会話しただけで好意持たれてXで探されるの恐怖すぎる」といった批判的な声が相次いだ。