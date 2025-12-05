ひろゆき、紅白出場aespaメンバーの「きのこ雲ランプ」問題に...「本人から出演時に説明して貰えば」

ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2025年12月4日にXを更新し、「第76回NHK紅白歌合戦」に出場予定の韓国のアイドルグループ・aespaのメンバーが過去にきのこ雲のデザインのライトを「かわいい」と発言していた問題に提言した。

「なんでNHKが代弁するんだろう」

報じられて問題となっているのは、中国出身のメンバーのニンニンさんが2022年にファン向けのメッセージアプリの中で、きのこ雲の形をしたランプの写真を公開し、「可愛いライトを買ったよ。どう？」とコメントしたこと。この件について、NHKの山名啓雄専務理事は2日の参院総務委員会で「所属事務所から、メンバーに原爆被害を軽視、揶揄する意図がなかったことなどを確認している」と説明した。

一方、ランプが販売されている通販サイトにも「広島」「原子爆弾」などと記されていたことが報道で明らかになり、さらなる議論に発展。この問題についてひろゆき氏はXで、「『原爆被害者を揶揄する意図は無かった』と、本人から紅白出演時に説明して貰えば良いんじゃないの？」と指摘。また、「なんでNHKが代弁するんだろう。。。」と疑問をつづっていた。

この問題についてネット上からは、「意図が無かったなら、なおさら本人が説明すべき」「出演したかったら出演前に会見すべき」という声が集まっていた。