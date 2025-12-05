舌がん完治の堀ちえみ、人間ドックで「肺に疑わしいもの」発見明かす　「今のところ自覚症状もなく」

歌手の堀ちえみさんが2025年12月4日にブログを更新し、人間ドッグを受けた結果、肺に「疑わしいもの」が映っていることが判明したことを報告した。

「今の状態では採取して検査をすることの方がリスキー」

堀さんは2019年に舌がんに罹患していることを公表。ステージ4であることも明かしていたが、2024年2月に完治を報告していた。

堀さんは12月4日のブログで、「そんなに大したことないので、私自身は全然深刻な状況だとは捉えていない話」と前置きした上で、今年初めに受けた人間ドッグで「肺に疑わしいもの」が見つかったことを報告した。

発見後、すぐに呼吸器内科を受診し、昨年以前のCT画像を遡ってみてくれたという。結果、「以前の画像にも写っており、角度により見えたり見えなかったり。7ミリ程の小さなもので、よく見ないと分からない程度のモノ」と判明したことを明かした。

医師からは「せっかく見つかったからには、大丈夫かも知れないけど、そうではなかった可能性を考えて、念には念を入れ診ていきましょう」と説明されたそうだ。

堀さんの夫は「白黒ハッキリさせられませんか？」と質問したというが、「今の状態では採取して検査をすることの方がリスキー」と判断されたことを明かした。