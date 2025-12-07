小野田経済安保相「なんとかクリア...」　実はFGO「ガチ勢」...誕生日未明の投稿にネット民びっくり

小野田紀美経済安保担当相が2025年12月7日未明、Xでゲームを「なんとかクリア」したことを報告した。

「メタトロニオスなんとかクリア...間に合った...」

小野田氏のポストは「メタトロニオスなんとかクリア...間に合った...」と始まり、「以前もっと前の章で詰んでた時アドバイスくださったマスターの皆様ありがとうございました」と感謝をつづった。

突然の投稿に「何の話しかオジサンさっぱりわからん」との声も上がっていた「メタトロニオス」。スマートフォン向けロールプレイングゲーム「Fate/Grand Order（フェイト・グランドオーダー、FGO）」のメインクエスト、「奏章4 トリニティ・メタトロニオス」のタイトルだった。

小野田氏は少なくとも17年9月16日時点で、FGOをプレーしていた。

「ささくれた心の糧に、電車移動中とかにちょっと小粋に遊べるアプリゲーとかやってみようかなぁ→あ、ずっと気になってたシリーズだ。でも何かにハマってる時間は無いしこれは危険かなぁ→まぁちょっとだけなら...→FGOインストール→数ヶ月経過→なんで手を出してしまったんだ！！(イマココ」

以降、たびたびXで同作にまつわるエピソードや、戦術についての相談などを投稿している。