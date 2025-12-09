室井佑月氏、血尿＆背中と腹の痛み→緊急手術に　夫・米山隆一氏、経過報告「うまくいき、麻酔からも覚めて」

立憲民主党の米山隆一衆議院議員が2025年12月8日にXを更新し、緊急手術を報告していた妻・室井佑月さんの無事を報告した。

「尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」

室井さんは12月6日、Xで「明け方から血尿」「背中と腹が痛くて」として、尿管結石と診断されたことを報告。しかし8日になって、「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」と投稿した。

室井さんあてには「手術が無事に終わりますように」「良い結果になる事を祈っています」など、心配の声が寄せられていた。

8日夜、米山氏がXで、室井さんの投稿を引用してこう報告した。

「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています。また落ち着いたら、ご報告させていただきます。ご心配頂き、大変ありがとうございます」

Xユーザーからは「是非奥様の順調なご回復をお祈りします」「良かったです一日でも早くご快癒されますように。お大事になさって下さい」「とりあえずは一安心と言ったところでしょうか。ご夫妻ともにお疲れの出ません様に。快方に向かうことを願っております！」「びっくりしましたが、手術がうまくいったならよかったです。お大事にしてください」などのコメントが寄せられている。