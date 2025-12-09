室井佑月氏、血尿＆背中と腹の痛み→緊急手術に　夫・米山隆一氏、経過報告「うまくいき、麻酔からも覚めて」

立憲民主党の米山隆一衆議院議員が2025年12月8日にXを更新し、緊急手術を報告していた妻・室井佑月さんの無事を報告した。
「尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」
室井さんは12月6日、Xで「明け方から血尿」「背中と腹が痛くて」として、尿管結石と診断されたことを報告。しかし8日になって、「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」と投稿した。
室井さんあてには「手術が無事に終わりますように」「良い結果になる事を祈っています」など、心配の声が寄せられていた。
8日夜、米山氏がXで、室井さんの投稿を引用してこう報告した。
「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています。また落ち着いたら、ご報告させていただきます。ご心配頂き、大変ありがとうございます」
Xユーザーからは「是非奥様の順調なご回復をお祈りします」「良かったです一日でも早くご快癒されますように。お大事になさって下さい」「とりあえずは一安心と言ったところでしょうか。ご夫妻ともにお疲れの出ません様に。快方に向かうことを願っております！」「びっくりしましたが、手術がうまくいったならよかったです。お大事にしてください」などのコメントが寄せられている。
手術はうまくいき、麻酔からも覚めています。また落ち着いたら、ご報告させていただきます。ご心配頂き、大変ありがとうございます。 https://t.co/Q0xFe0HQMV— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) December 8, 2025
大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった。充電して、麻酔が切れたら報告します。心配かけて、ごめんね。— 室井佑月 (@YuzukiMuroi) December 8, 2025
昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ。病院開く時間になったので（一瞬、救急車も考えた）、なんとか車に乗っていってきた。『尿管結石』だったよ。尻に痛み止め坐薬入れ二十分したら、痛みが消え、頭の中で洗剤のCM曲が流れ出したわ。— 室井佑月 (@YuzukiMuroi) December 6, 2025