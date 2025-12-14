中谷美紀、神々しすぎるホワイトコーデで...変わらぬ美貌　年上夫とフォーマルな2ショット

俳優の中谷美紀さん（49）が2025年12月10日、自身のインスタグラムを更新。夫でビオラ奏者のティロ・フェヒナーさん（57）とのツーショットを披露した。

「音楽に酔いしれました」

中谷さんは、「皆様、ご無事でしょうか？」といい、上品なセットアップ姿で、赤いスーツを着たフェヒナーさんとの夫婦ショットを投稿。「昨日は東京オペラシティにたくさんのお客様がお越しくださり、奇跡のアンサンブル、フィルハーモニクスの音楽をお楽しみいただきました」とつづっていた。

「家族である前に、私も一ファンとして、フィルハーモニクス の音楽に酔いしれました」と振り返り、「わずか一日のみのコンサートにお出かけくださった皆様、また遠方よりはるばるお越しくださった皆様、誠にありがとうございました」と感謝の言葉を添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、胸元にリボンがあしらわれたブラウスと、白いジャケットとパンツのセットアップを着用。フェヒナーさんは、鮮やかな赤のジャケットとパンツを着用。東京オペラシティのステージで、フェヒナーさんが中谷さんの肩に手を回し、2人とも笑顔をみせていた。2枚目では、全身ショットを披露していた。

この投稿には、「素敵な夫婦」「理想ですね」「眼福ありがとうございます」「赤と白のお衣装が映えます」「美紀さん美しい」といったコメントが寄せられていた。