「日本で成人映画ってあるじゃないですか」　玉川徹さん「子どものSNS禁止」で持ち出した体験談

テレビ朝日系の情報ワイド「羽鳥慎一モーニングショー」は2025年12月18日放送で、オーストラリアで10日から導入された16歳未満のSNS利用禁止の効果を検証し、レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）は「日本も導入すべき」と力説した。

「抜け道があっても効果はある」

番組によると、オーストラリアでは10代の97％が平均4つのSNSを利用していて、詐欺や性暴力などの犯罪に巻き込まれたり、誹謗や中傷にさらされて自ら命を絶つケースが少なくない。そうした背景から、国レベルで子どものSNS利用を禁止したのだ。

禁止法施行から1週間で、朝起きて音楽や片づけをする時間ができたという子どもがいる一方で、母親や年上の友人の写真などで年齢をごまかして新しいアカウントを作成する子どももいるという。

玉川さんは「抜け道があっても効果はある」とこう話した。

「日本で成人映画ってあるじゃないですか。18歳未満は見ちゃいけないということになっているんですが、抜け道を作って見る子どもはいるわけです。僕も中学の時、大人の格好をして見に行きましたもん」

と、妙なたとえ話から始まった。

そして、「だけど、みんな、それは見に行っちゃいけないものだという認識はあったんです。（SNSも禁止することで）大人がやるんだけども、子どもがやると良くないものなんだというふうな認識になると思うんですよね。もちろん、破る子どもも出てくると思うけど」「大人もやってるし、子どももやっていいんだよっていう話と、子どもはやっちゃいけないんだという世界は、まったく違う世界です」と、禁止することで子どもの使い過ぎに歯止めがかかるとみる。