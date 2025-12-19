「一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました」SKY-HI、深夜呼び出し報道　事務所・BMSG声明

音楽プロダクション・BMSGが2025年12月19日に公式サイト上で、同社の代表取締役であり、ラッパー、音楽プロデューサーのSKY-HIこと日高光啓さんをめぐって「一部メディアによる報道について」との声明を発表した。

「今後は二度とこのような事態を招かぬよう...」

日高さんをめぐっては、週刊誌「週刊ポスト」が同日、17歳の未成年女性アイドルを複数回深夜に自宅に呼び出していたことを報道。日高さんが未成年女性に対し、メッセージを送っていたことも報じられていた。

BMSGは19日、公式サイトに「一部メディアによる報道について」という文書を公開。その中で、報道について触れ、「日頃より弊社をご支援いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また、未成年女性と会っていたことについては、「相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していた」と説明。しかし、「未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました」とつづった。

さらに、「弊社としましては、今回の事態を厳粛に受け止めております。今後は二度とこのような事態を招かぬよう、コンプライアンス意識の徹底を図り、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存です」とし、「改めまして、日頃より応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様に対し、多大なるご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」とコメントしていた。