免許返納の皇治、愛車の高級SUV「欲しい方に」売却へ　「ほぼ新車やで」「むっちゃ気に入ってた」

総合格闘家の皇治選手が、2025年12月16日にYouTubeを更新。愛車を売却することを明かした。

「車中泊ができたりする」「旅とかに使ってた」

皇治選手は24年12月下旬、愛車のフェラーリ・プロサングエで街路樹などに衝突する事故を起こし、そのまま立ち去ったとして、25年3月31日に警視庁が書類送検したと報じられた。

皇治選手はYouTubeなどで免許返納を宣言していたが、その後もインスタグラムなどで高級車の購入を報告。12月6日のYouTubeでは、日産自動車のスポーツカー「GT-R Premium edition T-spec」を2400万円ほどで購入したと明かし、「早く運転できるように、教習所通います」と運転免許再取得も誓った。

12月16日のYouTubeでは、トヨタ自動車の高級SUV「ランドクルーザー250 ZXファーストエディション」を売るとした。まだ納車から1年ほどで、「むちゃくちゃきれい」「（走行）距離は1万5000（キロ）弱」。内装も「ほぼ新車やで」と、状態は良好のようだ。

5～6台ある愛車の中で、「唯一車中泊ができたりする」「旅とかに使ってた」という。「俺はむっちゃ気に入ってた」「売りたくなくなってきた」といいつつ、「欲しい方に（譲る）」とした。購入者が決まったら、皇治選手自ら譲りに行くという。

皇治選手は12月16日、インスタグラムでも、売却予定のランドクルーザーとの写真を公開。「めちゃええで！ 買ってくれた人に届けにいくわな」と投稿した。