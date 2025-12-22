年賀状を出さない人が6割超え　10年ほど前にやめた玉川徹さん「今年は良純さんの1枚だけでした」

年も押し詰まって、2025年12月22日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、来年の年賀状について特集した。まず、年賀状を出すか出さないか。パイロットコーポレーションの調べでは、2026年の賀状を出す人は36.4％、出さない人が63.6％だという。出さないが半分以上だ。

石原良純さん「年に1回のごあいさつの人も」

レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）は出さない派。「出していた理由って何だろうと、自分で考えてみると、みんなが出すからなんですよね。みんなが出しているから私も出すだったんです」と、横並びの虚礼と感じて、「もう10年くらい前からやめてきたんです。自分で出すのをやめて、いただいたものには返すというのをやってくると、だんだん少なくなってきて、今年は良純さんの1枚だけでした」と笑う。

その月曜コメンテーターの石原良純さん（タレント）は、だから出す派だ。毎年、自分が写った旅行先のきれいな写真で自作している。「自分の中で今年印象に残った景色を送ってあげる、僕は。年に1回のごあいさつの人もいますよ。それでいいと思っています」と、このスタイルで30年続けているという。