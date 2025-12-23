6か月スピード離婚のヒカル、これからの恋愛観話す　「好きになるまではもう何もしない方がいい」

元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさんとの約6か月での離婚を発表した、YouTuberのヒカルさんが、2025年12月22日にYouTubeを更新。YouTuberのラファエルさんと対談を行った。

「またたぶんすぐ結婚すると思うとは言っちゃってる」

「結婚祝いをしてくれたラファエルに離婚になったので謝りにいきました」という企画。トークの中で、ラファエルさんが 「（ヒカルさんが）次また恋愛するときとか、コソコソしちゃいそうやね」と振ると、ヒカルさんはこう語りだした。

「それはないですね。普通にもう僕、昨日の（離婚発表の）動画とかでも、またたぶんすぐ結婚すると思うとは言っちゃってるんで」

そして、自身の恋愛について、こう思いを明かした。

「（「0日婚」だった）今回、恋愛結婚じゃなかったじゃないですか。僕、恋愛ってしばらくしてないんですよ。スリーマンセル（3人の女性との同時交際）やってた時も、別に恋愛感情なかったんですよ。なんとなく見た目かわいいし、スペック高いから、とりあえずこの子でいいかな、ぐらいの感覚が多かったんですよ」

そのためヒカルさんは、「だから、そもそも恋愛ができるぐらいまで、好きになるまではもう何もしない方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ。そういう日が来るんじゃないかなみたいな、いつか。本気に好きになる時（が）」「学生時代の気持ちってそうじゃないですか」と続けた。

そして、ヒカルさんはこれまでを振り返りつつ、「都合がいいからとか、ラクだからみたいな、で選びがちだったというか。あとはスペック見たり才能見たりとかして、人間力とか見て人を選んできたけど。でも、学生の時って、そんなん見ないじゃないですか」。

ラファエルさんが「なるほどね、純粋な......パーンという一目惚れね」と相槌を入れると、ヒカルさんは

「（そういう）惹かれるみたいなのって（学生の時なら）あったりするじゃないですか。そういうのが今後できるのかはいったん置いといて、そういうのも待つじゃないけど、別に自分から探していかなくていいかなとは思ってたりしますけどね」

と話していた。

ヒカルさんは「今はもうYouTubeやりたいほうが強い」ということで、「フラットな気持ちで、とりあえず男友達とか視聴者の人と一緒にやっていこうかなっていう想いが強いっすね」と語っていた。