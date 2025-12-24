登録者275万超YouTuber、結婚を発表　マチアプで出会った看護師と...「起きた時に花束」サプライズも演出

チャンネル登録者数275万超の人気YouTuber「おるたなChannel」が、2025年12月22日にYouTubeを更新。メインメンバーの一人、ないとーさんが結婚したことを発表した。

「いるほうが当たり前って感じるようになった」

YouTubeでは、ないとーさんの結婚相手がどんな人なのかが明かされた。

職業は看護師で 、出会いはマッチングアプリだという。性格は「めちゃめちゃ穏やか」で、「けっこう俺に合わせてくれるタイプ。俺が行くところとか一緒に楽しんで」「けんかとかも一回もないかもしれない。穏やかで優しい」と明かした。

結婚の決め手については、こう語った。

「（結婚相手）がいるほうが当たり前って感じるようになった。今までずっと、一人の時は一人が当たり前で、そっちに違和感なかったんだけど、その方といるようになってから、二人がもうデフォルトっていう感覚になって。一人の時のほうがちょっと違うなみたいな。それだったら、長く続ける結婚生活に関して、めちゃめちゃ合ってんのかなって」

すでに親への挨拶を済ませたが、「めちゃめちゃフレンドリー」「みんなで食卓囲んで、もう家族だよねみたいな感じ」と、和気あいあいと過ごせたそうだ。

はっきりとしたプロポーズはなかったそうだが、「それだと味気ないかな」と思い、「結婚届出した次の日の朝、彼女が寝てる間に花束買ってって、起きた時に花束プレゼントして、『結婚しよう』って」と明かした。

入籍の日は、相手の希望で、二人が初めて出会った日にしたという。

結婚相手はSNSなどでもまったく顔を出していないそう。今後は「まれに声とかがちょっと入ることはあるかもしれない」としつつ、動画には「出演しない」とした。