パンダ観覧券「1枚1万1000円」で転売→入手しても使えない　「本来ならお金がかからないはずの予約枠」

「転売観覧券ではパンダは見られません」と、2025年12月24日放送の「ZIP！」で、総合司会の水卜麻美アナが注意を呼び掛けた。

中国へ返還される東京・上野動物園の双子パンダの観覧は、12月23日から事前に予約した観覧予約券が必要になったが、その権利がインターネット上で高額で売り出されているというのだ。

抽選なので申し込めば当たるかも

「ZIP！」がネットのサイトを調べてみると、「こちらは1枚8000円。いちばん高いと1枚あたり1万1000円で出品されているものもあります」と記者は報告。水卜アナは「本来ならお金がかからないはずの予約枠が、1万円超えで出品されているんです」と驚く。

ただ、ネットで転売予約券を入手しても、パンダに会うことはできない。東京都は譲渡や転売、営利目的での観覧権利の販売を禁止していて、違反行為のチェックも行っている。

水卜アナは「二次コードを転売した場合、入り口を通過できない仕様にしたり、本人確認を行うなどの対策が行われているということです」と伝えた。

これから観覧申し込みができるのは2026年1月14日以降の分で、ものすごい争奪戦は必至。ただ、抽選なので、申し込めば当たる可能性はある。

（シニアエディター 関口一喜）