ME:I、ファンクラブ自動継続に救済措置を発表　「一部メンバーの活動終了の発表を受け」

メンバー4人の脱退が2025年12月22日に発表されたガールズグループ・ME:I。12月23日には公式サイト上で、ファンクラブ自動継続の救済措置が発表された。

「現在の状況を鑑み...停止手続きの期限を延長」

ME:Iは12月22日、メンバーのCOCOROさん、RANさん、SHIZUKUさん、KOKONAさんの4人が12月31日をもって脱退することを発表していた。

この発表を受け、ファンの間で物議を醸していたのは、ファンクラブの自動更新について。会員費を年払いにしている場合、自動継続の停止期限は「会員期限月の20日まで」に設定されていた。

ME:Iのファンクラブがオープンしたのは23年12月18日。最初期からのファンの多くがこのタイミングで更新を迎えていたが、脱退が発表された22日時点で自動更新をストップすることができなかったため、脱退する4人のファンもこの先1年間のファンクラブ会費を支払わなければならない事態となっていた。

こうしたことから、ME:Iは23日に公式サイト上で「【重要】2025年12月末に会員期限を迎える『月会費まとめて払いコース』会員様への自動継続設定についてのご案内」という文書をアップした。

その中で、「2025年12月末に会員期限を迎える『月会費まとめて払いコース』をご利用中の会員様の中で、一部メンバーの活動終了の発表を受け、今後の継続を検討されている方へ大切なお知らせです」と発表。

そのうえで「通常、自動継続の停止期限は『会員期限月の20日まで』とさせていただいておりますが、現在の状況を鑑み、自動継続の設定を解除されたい会員様に向けて、下記の通り停止手続きの期限を延長し、ご案内申し上げます」とし、「自動継続オフ 設定変更期限」について「2025年12月24日（水）23:59:59 まで」に延期することを発表した。

この発表にファンからは、「これを含めた、こういう事態になった説明を社長が出てきて話すべきだと思います」「期限短っ、こういうところだよねまじで」「対応が後手に回りすぎてる時点で不信感しかない」という厳しい声も集まっていた。