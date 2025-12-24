「独裁者みたいになった」DB芸人、警察署長との2ショ投稿でXざわつく　「余計なことを」「大丈夫なのか...？」

人気アニメシリーズ「ドラゴンボール」のキャラクター「ベジータ」のモノマネで知られる、お笑い芸人のR藤本さんが2025年12月22日、神奈川県警茅ケ崎署の「一日警察官」に就任した際の写真をXで公開した。投稿内容が「いろんな意味で怒られそう」などと波紋を広げている。

「『貴様もビッグバンアタックをやるんだ』と言ったら」

R藤本さんは15日に茅ケ崎署の「一日警察官」を務め、特殊詐欺撲滅出陣式を行った。Xでは22日、ベジータに扮した姿で「委嘱状」を受け取り、署長とともに片手を掲げたポーズの写真を披露した。投稿文では、

「『貴様もビッグバンアタックをやるんだ』と言ったら、独裁者みたいになった」

と、ベジータの必殺技「ビッグバンアタック」のマネだと説明している。

投稿は2万6000件超の「いいね」を集めた一方、欧州中心にタブーとされているジェスチャー「ナチス式敬礼」を彷彿させるとみる向きもあったようで、「ヒ〇ラーはまずい」「カッコ内だけで良かったのに余計なことを...」「いろんな意味で怒られそうだけど大丈夫なのか...？」「ベジータの格好して、警察まで巻き込んで投稿する内容じゃないのぐらいわかるやろ」などと波紋を広げた。

ただ、なかには「映画だけどドラゴンボールにも例の独裁者っぽいの出てたしセーフっしょ」「復活のフュージョン！！には本当に独裁者が出てきたんだよなぁ......」「ドラゴンボールでちょび髭モデルのキャラがいたからロンダリングみたいな理論でOKなのおもろい」といった反応も出ている。