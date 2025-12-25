グラビアアイドル高橋凛、キラキラ真っ赤なミニドレスのサンタコーデなのに　筋トレしてるギャップで...爆笑

グラビアアイドルの高橋凛さん（35）が2025年12月21日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈ドレスのサンタ風のコーデで筋トレをするギャップ十分な動画を公開し、注目を集めている。

「クリスマスイベント前のアップも忘れません」

高橋さんは、「クリスマスイベント前のアップも忘れません」と報告し、ミニ丈ドレスのサンタ風のコーデで、筋トレする様子を投稿。「ペットボトルでは追い込みきれませんでした」とのことで、「まだまだです」とおどけてみせた。

また、ハッシュタグをつけて「#どこでもサイドレイズ」「#クリスマス」「#クリスマスコスプレ」「#筋トレ女子」「#筋トレ」とコメントを添えた。

インスタグラムに投稿された写真では、キラキラと輝くラメ入り真っ赤なミニ丈ドレスのサンタ風のコーデ。両手にペットボトルを持ち、筋トレする動画を披露していた。

この投稿には、「どこでもストイックですね」「格好とやってる事が合ってない」「サンタ凛ちゃんかわいすぎる」「相変わらず美しい」「絵になる美しさ」「最高です」といったコメントが寄せられていた。

高橋さんは過去に17キロのダイエットに成功したことでも話題を集めた。インスタグラムではたびたびトレーニングの様子も公開している。