人気YouTuber、父が58歳でがんにより他界　19年には母も...「穴が開いたような感覚」「この先を見せたかった」

人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のメンバー・マサイさんが2025年12月23日、公式YouTubeチャンネル「Fischer's-フィッシャーズ-」に公開した動画で、父親が24年8月に58歳で他界していたことを報告した。

両親を亡くし「すごい変な感覚」

「【報告】父が亡くなりました」と題した動画でマサイさんは「2024年の8月に僕のお父さんが亡くなりました」と伝え、亡くなった原因は腎臓がんだったと明かした。片方の腎臓を摘出したものの肺に転移し、4～5年間、闘病生活を続けていたという。

マサイさんの母親も、19年6月27日にがんで49歳の若さで亡くなっている。「今両親がいなくなったことに対して思うことは、やっぱり穴が開いたような感覚ですね」「今までそれが普通だった日常から、当たり前だった人がいなくなるわけですから、すごい変な感覚です」と喪失感を口にした。

父親のがんが発覚したのは19年で、母親が他界した直後だったという。「タイミングとしては非常に最悪なタイミングですよね」とし、「家族としてもかなり沈み込んでる。なんならこれから母親の分も頑張っていこうねっていうタイミングでお父さんが体調を崩して、検査したらがんが見つかるっていう」と振り返った。

なお、父親ががんに罹患したことは早くからフィッシャーズのメンバーにも共有していたという。母親ががんに罹患した際には心配を掛けたくない一心からその事実を伏せて活動していたものの、メンバーにごまかしながら仕事を続けることが精神的負担となり「そんなことをしてるなんて無駄だな」と考え、先に打ち明けていたと語った。