オーストリア大使館観光部、「ルールに抵触する危険性」でコミケ参加中止　納得と次年参加期待の声

オーストリア大使館観光部の公式Xアカウントが2025年12月23日、コミックマーケット（コミケ）への参加を取りやめることを報告した。

「特製ポストカードを限定配布。東京ビックサイトでお会いしましょう」

大使館観光部公式Xは21日、「オーストリア観光公式 大晦日コミケにお邪魔します」として、漫画家として活動する傍ら、作曲家創作漫画を発表している「留守key」さんのスペースで世界最大の同人誌即売会「コミックマーケット 107」に参加することを報告した。

「というわけで #オーストリア漫画プロジェクト 始動します 第一弾はコミケの留守keyさんブースにて、来年270歳の"あの人"の特製ポストカードを限定配布。東京ビックサイトでお会いしましょう」

続く投稿では、「中の人、これまでコミケと縁がなく、#C107 の意味すら今ググって知った超新参者」としつつ、「でもあの！ コミケに！ 参加できることにﾜｸﾜｸしてます 先人の皆さま、いろいろ教えてください」と呼びかけていた。

大使館観光部によるコミケへの参加をめぐっては、「オーストリア大使館観光部の中の人がコミケ参戦...？！」「観光公式がサークル側！？」など、驚きつつ盛り上がる声が相次いだ。