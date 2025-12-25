J-CAST ニュース

オーストリア大使館観光部、「ルールに抵触する危険性」でコミケ参加中止　納得と次年参加期待の声

   オーストリア大使館観光部の公式Xアカウントが2025年12月23日、コミックマーケット（コミケ）への参加を取りやめることを報告した。

  • コミケの会場として使用される東京ビッグサイト
「特製ポストカードを限定配布。東京ビックサイトでお会いしましょう」

   大使館観光部公式Xは21日、「オーストリア観光公式　大晦日コミケにお邪魔します」として、漫画家として活動する傍ら、作曲家創作漫画を発表している「留守key」さんのスペースで世界最大の同人誌即売会「コミックマーケット 107」に参加することを報告した。

「というわけで #オーストリア漫画プロジェクト 始動します　第一弾はコミケの留守keyさんブースにて、来年270歳の"あの人"の特製ポストカードを限定配布。東京ビックサイトでお会いしましょう」

   続く投稿では、「中の人、これまでコミケと縁がなく、#C107 の意味すら今ググって知った超新参者」としつつ、「でもあの！　コミケに！　参加できることにﾜｸﾜｸしてます　先人の皆さま、いろいろ教えてください」と呼びかけていた。

   大使館観光部によるコミケへの参加をめぐっては、「オーストリア大使館観光部の中の人がコミケ参戦...？！」「観光公式がサークル側！？」など、驚きつつ盛り上がる声が相次いだ。

「これってコミケルール的にOKなんだったっけ？」
