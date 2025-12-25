イマーシブ・フォート東京、「事業期間を繰り上げて終了」わずか2年の閉館に驚き

東京・お台場にある完全屋内型テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」が2025年12月25日、来年2月末をもって「グランドフィナーレ」を迎えることを報告した。

25年3月1日に大幅リニューアルしたばかり

イマーシブ・フォート東京は、22年8月末に完全閉館した大規模複合集客施設内のショッピングモール「ヴィーナスフォート」の跡地を利用して24年3月に開業した没入型テーマパークだ。

「さぁ、感動の最前列へ」をキャッチコピーに、登場人物と会話をしたり、ともに行動したりすることで物語の一部として作品に参加する「没入体験」で人気を博した。

当初は入園料として1dayパスを購入し、体験したい演目に追加料金を払うシステムだったが、25年3月1日に行われた大幅なリニューアル後は、入園料を撤廃した上で各アトラクションに料金を払う方式に変更された。

12月25日現在は、シャーロック・ホームズの世界を自由に探索して事件を追う体験型演劇「ザ・シャーロック -ジェームズ・モリアーティーの逆襲-」、体験型エンターテイメントショー「フォルテヴィータの追憶」、ディナー付きの体験型演劇「真夜中の晩餐会」、劇場型謎解きゲーム「今際の国のアリス The Ultimate」、体験型演劇「江戸花魁奇譚」、体験型2.5次元演劇「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」の6つの演目が上演されている。