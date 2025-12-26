女子ゴルフの鶴岡果恋、オリックスのイケメン選手と結婚　純白ドレスで...顔寄せラブラブ2ショット

女子プロゴルファーの鶴岡果恋選手（26）が2025年12月25日、自身のインスタグラムを更新。オリックス・バファローズの来田涼斗選手（23）との結婚を報告し、ウェディングドレス姿を披露した。

「入籍致しました」

鶴岡選手は、「皆様いつも温かい応援をありがとうございます」といい、来田選手と笑顔で寄り添う様子や、お茶目な表情をみせる姿など、ウェディングフォトを5枚投稿した。

鶴岡選手は、「プライベートにはなってしまいますが 以前からお付き合いさせていただいた方と入籍致しました」と結婚を報告し、「いつも元気いっぱいでよく笑い努力家な彼と これから先共に歩めることを嬉しく思います」とつづっていた。

「お互いアスリートということもあり 彼をどんな時も支えられるように 彼にとって太陽の様な存在でいられたらなと思っています」「まだまだ未熟者ですが、私生活も仕事も全力で頑張っていきたいと思います」

インスタグラムに投稿された写真では、デコルテや背中がみえるデザインのウェディングドレスを着用。白い服を着用した来田選手に顔を近づけ、ユーモアのある2ショットを披露していた。2枚目では、来田選手が鶴岡選手を後ろからハグするように顔を寄せ合い、笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「2人とも可愛い」「写真かわいいすぎる」「美男美女！！」「アスリート夫婦最高ですね」「やばい可愛いし綺麗すぎる」といったコメントが寄せられていた。