17歳差の伍代夏子＆杉良太郎夫妻「ワタクシ達の26回目の結婚記念日」　ステキすぎて反響「オシャレで華やか」

歌手の伍代夏子さん（64）が2025年12月24日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌手の杉良太郎さん（81）とのツーショットを披露し、26回目という結婚記念日を報告した。

「お気に入りのお店で差しつ差されつ」

伍代さんは、「今日はワタクシ達の26回目の結婚記念日」と報告した。「ワンズのお言葉に甘えて、ふたりでお出かけです」とおどけつつ、「お気に入りのお店で差しつ差されつ」と夫婦の時間を楽しんだようだ。

もっとも、「たまにはゆっくりしようね...といいながら、見守りカメラから目が離せないパパとママ」と愛犬たちの様子が気になるようで、「運ばれてくるお料理をソッコーで平らげ、お店のご厚意のケーキのローソクをソッコーで吹き消し、ソッコー帰宅のふたりでした」と語っていた。

最後は、「りく、そら、ただいま～」と愛犬たちへのあいさつをつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、伍代さんは袖にファーがデザインされた黒いワンピース姿で、杉さんはマフラーを巻いて、黒いスーツ姿。2人で並び、笑顔をみせていた。

この投稿には、「ホントにステキです」「素敵なご夫婦ですね」「オシャレで華やか」「若々しい」「最高のご夫妻」といったコメントが寄せられていた。