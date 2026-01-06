駐日ジョージア大使、妻から指摘「不適切な写真」謝罪も...　意外な展開に「何ともいい夫婦」の声

駐日ジョージア大使のティムラズ・レジャバ氏が2026年1月4日にXで、妻から「不適切な写真」と指摘されるような投稿があったと謝罪した。その後の展開が「夫婦漫才」などと反響を呼んでいる。

「バターを加えたあんこ餅を頂きます」

レジャバ氏は3日に「バターを加えたあんこ餅を頂きます」として、自身の写真1枚を投稿していた。箸を使い、お椀から長く伸びる餅を口にしている姿だ。一方で４日には「妻から、不適切な写真を掲載すべきではないとの指摘を受けました」と報告し、下記のように謝罪した。

「不快な思いをさせてしまった皆様に対し、深くお詫び申し上げます。また、これまでも無意識のうちにご迷惑をおかけしていたことがあれば、申し訳ありません」

しかしXユーザーからは、「どこが不適切なんだ？たくさんの日本人のお腹を好かせた（原文ママ）ことか？」「美味しく食べてもらえればそれでいいんじゃないかな？」「ここまで伸びるお餅は羨ましい！！！」といった声が相次いだ。

肯定的な反響を受けてか、レジャバ氏は同日、

「妻はコメントを見て『私が間違っていてごめん』と言った後に『これから私も心置きなくいただくわ』と開き直っています」

といい、同様の食べ方をする妻の写真を披露。これにXユーザーは「奥様、サイコーです」「なにこの夫婦漫才wwwwww」「何ともいい夫婦ですな」などと反応している。