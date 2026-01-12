家系ラーメン店が「ライス食べ放題のシェア」で悲鳴、「少しでも辞めて」　システム見直し求める声も

横浜市の家系ラーメン店「いんなみ家」が2026年1月11日、「ライス食べ放題のシェア」をめぐる注意喚起を行い、ネットの注目を集めている。

「これ以上続くようでしたら、ライス食べ放題をやめることに」

いんなみ家は25年3月にオープンした家系ラーメン店だ。インスタグラムでは、「ご飯と良く合うラーメン」をうたっている。

店は公式Xアカウントを通じ、「先程お客様には直接注意させて頂いたのですが、ライス食べ放題のシェアは本当にお辞めください」と呼びかけた。

「お代わりしてそれをお連れの女性の方に少しだけ...少しでも辞めて欲しいです」とし、「ファミレス様のドリンクバーとかと同じです。一口ならいいでしょ。ダメです」と説明している。

さらに、「私にも家族がいます。1月から社員さんもアルバイトさんも入ってくれてますます守る人達が増えました。その人達の生活を背負っています」と店側の立場を明かした。

「本当にお願いです。ライス食べ放題のシェア、卓上の薬味をお残しなど本当に本当にお辞めになって欲しいです。もしこれ以上続くようでしたら、ライス食べ放題をやめることになってしまいます」と理解を求めた。

「なるべく安い値段で手頃にいつでもふらっと来店出来るお店を目指しています。お互い気持ちよく生きていきましょう！」とした上で、「ルールを守っている方はたくさん食べてくださいね！ 私もたくさん食べる方なので食べ放題嬉しいです！」としている。