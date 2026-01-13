小泉防衛相、雪の石川→ハワイ入りで「虹、発見」　出張姿にエール続々「お身体にお気をつけて」

小泉進次郎防衛相が2026年1月13日、公務で米ハワイを訪れたことをXで報告し、多忙ぶりが「お身体にお気をつけて」などと反響を呼んでいる。

「ハワイに行く前に、石川県に到着」

小泉氏は12日昼にXで、「ハワイに行く前に、石川県に到着。雪。なんとか無事に来れて良かった。金沢市で会合に出席し、次は小松市」と国内での活動を報告していた。雪の道をスーツで歩く後ろ姿も披露している。

同日夜には「石川県から戻り、さきほど成田空港を発ち、ハワイ、ロサンゼルス、ワシントンD.C.の一連のアメリカ訪問をスタートさせました」といい、国際会議「ホノルル・ディフェンスフォーラム」で日本の防衛大臣として初めてスピーチを行う予定があるなどと説明した。

13日早朝にハワイ入りを伝え、「アメリカのインド太平洋軍司令部に到着。虹、発見。良いアメリカ訪問になりますように」と投稿。虹を背景に微笑む写真を公開した。

一連の投稿を受けて、Xでは「昨日雪のなか歩いていたのに今日はアメリカ忙しいですね」「なんか休みなく働いてるイメージですわね」「素直に お仕事頑張ってください と応援したくなる」「ハードスケジュールだと思いますが、お身体にお気をつけて頑張ってください」といった声が上がっている。