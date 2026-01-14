「ハンカチ王子」斎藤佑樹、バキバキ肉体へ筋トレ中...引退から4年　「相変わらずかっこよく素敵です！」

高校時代は「ハンカチ王子」の愛称で甲子園を席巻し、プロ野球では日本ハムで活躍した斎藤佑樹さん（37）が2026年1月10日、自身のインスタグラムを更新し、体を鍛える様子を披露した。

「トレーニングも頑張っていきます！」

斎藤さんは、「プロ野球選手を引退してから4年、体もなんとなく怠けてきてしっかりと運動できていない自分が嫌でした」といい、さまざまなトレーニング器具を使って体を鍛える動画を投稿した。

そのうえで、「もう一回自分の身体にスイッチ入れていこうと思い、トレーニングを頑張っています！」とつづり、「現役時代から少し増えた体脂肪率を下げるためにも、お腹から声を出すためにも、今年はトレーニングも頑張っていきます！」と意気込みを語っていた。

さらに、引退後もバキバキの肉体へと鍛え上げている、日本ハム、オリックス、阪神で活躍した元プロ野球選手・糸井嘉男さん（44）を引き合いに、「目指せ糸井さんボディ！！！」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された動画では、濃いグレーのロンTと黒い短パンを着用。ダンベルを持ち上げたり、ロープを引っ張る姿などトレーニングする様子を披露していた。

この投稿には、「超超カッコイイ」「ムキムキになって下さい」「最高です」「相変わらずかっこよく素敵です！」「カッコ良すぎます」といったコメントが寄せられていた。