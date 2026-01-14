コロチキ西野創人、よりバキバキ肉体へ...胸、肩を強化中　「めちゃくちゃデカなってる」

お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が、2026年1月10日に公式YouTubeチャンネルを更新。1週間の筋トレと食事の内容を紹介した。















「80キロ近く行けるようになってきました」

西野さんは、11か月で体脂肪率を23％から7％にまで減らす肉体改造に成功したことを公言している。

1月10日のYouTubeでは、「最新の1週間の筋トレと食事」を公開。食事は妻の手料理が中心で、外食では焼き魚などの定食を食べていた。移動中に駅弁を食べる場面もあった。

筋トレは肩、胸を鍛えるトレーニングを中心に紹介。西野さんは「胸がちょっと弱点でもある」「胸、肩があんまり強くない」そうで、「けっこう最近頻度多めにやってます」「胸強化のモードに入ってます」と語った。

頭が身体より下になるよう傾斜がついたベンチに寝て行う「デクラインベンチプレス」では、「重量だんだん増えてきましたね。80キロ近く行けるようになってきました」と明かした。

ひじを曲げてダンベルを持ち上げる「ハンマーカール」は、筋肉芸人の青木マッチョさん（30）から「ハンマーカールで前腕が太くなった」と聞き、「試しにけっこうやってます」という。

劇場の出番の合間に「腕トレだけ、軽くだけしました」と、片手で10キロのダンベルでトレーニングする様子も披露。「ちょっとでも、できるときにやっておかないとって感じですね」「腕もちょっとずつ太くなってきてるんで、まだまだ大きくしたいなと思ってます」と語っていた。

コメント欄には「めちゃくちゃデカなってる すごい！！」「奥さんのお料理がいつもバランス良く本当においしそうですね うらやましいです」「いいね いいね 頑張ってるね」などと書き込まれている。